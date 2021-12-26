Элиста, , 14:24 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калмыкии от COVID-19 скончались 724 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная. За сутки подтверждено 13 заражений коронавирусом, выздоровели ещё 18 пациентов.

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