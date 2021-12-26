Элиста, 26 декабря 2021, 14:18 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 13 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 26 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.
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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 125 человек. Состояние 14 жителей Калмыкии, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как тяжелое. Режим самоизоляции соблюдают 375 человек.
С начала эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 33 941 человек. С выздоровлением выписаны 32 367 пациентов.
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