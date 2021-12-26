Элиста, , 14:18 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 13 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 26 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 125 человек. Состояние 14 жителей Калмыкии, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как тяжелое. Режим самоизоляции соблюдают 375 человек.

С начала эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 33 941 человек. С выздоровлением выписаны 32 367 пациентов.

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