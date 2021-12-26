Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM В Ростовской области один человек погиб в результате ДТП, случившегося на трассе Ростов — Дебальцево. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.

ДТП

Дорожная авария произошла примерно в 8:35 мск в Мясниковском районе в условиях непогоды. По предварительным данным, водитель Mazda MPV, двигаясь на летней резине, допустил занос транспортного средства, выехал на встречную полосу и столкнулся ВАЗ-21 103. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Полиция восстанавливает картину дорожного происшествия.