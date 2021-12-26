Уфа, , 14:15 — REGNUM Второе за день, 26 декабря, массовое ДТП с участием 11 машин произошло в Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

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В Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием 11 автомобилей. Авария произошла на 191 км федеральной трассы Уфа — Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные 11 машин, пострадавших нет.

На месте ДТП работает полиция и другие службы.

Ранее на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург было зарегистрировано ДТП с участием 30 автомобилей, в результате ЧП один человек погиб.

В текущий момент движение на участке трассы Уфа — Оренбург ограничено в связи с оказанием помощи на месте ДТП.