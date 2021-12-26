Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Исследователи из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско рассказали, что штамм коронавируса «Альфа» в результате эволюции начал вырабатывать больше «белков-антагонистов», которые сводят на нет работу врожденной иммунной системы. Об этом сообщается в статье научного журнала Nature.

Ученые считают, что «Альфа» начал вырабатывать белки Orf6, N, Orf9b, которые дают возможность избегать «датчики» в клетках дыхательных путей человека, благодаря которым клетки вовремя начинают вырабатывать белки интерферона в ответ на проникновение вируса в организм.

Так, эволюционировавшему штамму удается уклоняться от иммунного ответа, чем его первоначальной версии. При этом отмечается, что некоторые из мутаций также присутствуют в штаммах «Дельта» и «Омикрон».