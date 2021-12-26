Москва, , 13:54 — REGNUM Подавляющая часть доходов российских фильмов в бывших республиках СССР приходится на Казахстан и Белоруссию. Об этом рассказал РБК главный редактор портала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт объяснил, что низкие сборы в других бывших республиках СССР объясняются либо небольшой численностью населения, либо неразвитостью местной кинотеатральной сети. На Украине российское кино фактически находится под запретом.

«Сборы [российского кино] в СНГ на 90% обеспечены Казахстаном и Белоруссией», — подчеркнул Нечаев.

Он добавил, что в общей кассе российских фильмов на долю зарубежных показов в странах СНГ приходится не более нескольких процентов. Например, самый кассовый российский фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко собрал в странах СНГ 110 млн рублей, что составляет 3% от общей выручки фильма.

«Российское кино собирает в основном в России», — подытожил эксперт.

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