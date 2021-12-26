Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Президента США Джо Байдена ожидает год хуже 2021 г. Об этом 26 декабря пишет The Telegraph.

Автор статьи Кон Кафлин пришел к выводу, что из-за промахов президента США западные государства оказались в ситуации серьезного недостатка лидерства и политической воли, при этом обстановка в мире стала «куда более опасной».

«Байден год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 г.», — отметил он.

Также автор считает, что Байден не оказал должного сопротивления Китаю, в частности, по вопросу происхождения COVID-19. А Россия в 2022 г. «воспользуется слабостью Вашингтона», чтобы укрепить позиции в Европе, добавил он.