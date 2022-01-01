Чита, , 02:42 — REGNUM В Забайкальском крае для того, чтобы минимизировать последствия от затяжных дождей, предстоит работа по строительству новых и усилению мощностей действующих защитных сооружений. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Наводнение © Маскитный

«Наводнение показало, что погода меняется. Нагрузки на защитные сооружения, такие, как дамбы, водоотводные каналы и другие объекты, превышают те, по которым они проектировались. Большая часть из них серьезно пострадала. Благодаря поддержке федерального центра мы провели капитальный ремонт, восстановили 60 объектов. Затраты составили почти 0,5 миллиарда рублей.

Вместе с министерством природных ресурсов и министерством по развитию Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева наметили ряд работ по строительству новых и усилению мощностей действующих защитных сооружений. Мы уже проводим торги, выделено почти 7 миллиардов рублей до 2025 года», — сказал губернатор Забайкалья.

Он добавил, что в настоящее время после паводков проведены все необходимые аварийно-восстановительные мероприятия. Все, кто потерял урожай, обеспечены овощами, корнеплодами.

Осуществляются выплаты, в том числе при поддержке федерального центра — выделяется около 80 миллионов рублей. Также восстановлена транспортная доступность по всем населенным пунктам.

«Большинство последствий наводнения нам удалось преодолеть, в том числе не без помощи добровольцев из разных уголков страны. После наводнения пострадавшие дома имели ужасающий вид, по полметра ила и грязи принесла с собой вода. В итоге люди остались без самого необходимого, начиная от посуды и заканчивая постельным бельем и одеждой. Огромную помощь оказали предприниматели и добровольцы не только из Забайкалья, но и из других регионов», — отметил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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