Карпинск, Свердловская область, , 13:33 — REGNUM В Свердловской области на территории коллективного сада «Малиновка».погибли два гражданина 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

Трагедия произошла утром 26 декабря. Известно, что в садовом домике находились три ровесника. Они употребляли алкоголь, а затем уснули, растопив печь. Утром один из граждан почувствовал себя плохо и вышел на улицу, а войти назад уже не сумел, дом горел.

На месте пожара нашли тела двоих человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Прокурор Карпинска инициировал проведение доследственной проверки по факту трагедии.