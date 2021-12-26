Чита, , 13:25 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 26 декабря вакцинацию завершили 526 961 человек из более одного миллиона граждан (+5963 за последние четверо суток). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 576 816 человек (+11 577 за четверо суток).

Вакцинация ИА REGNUM

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Повторно привились 112 372 жителя региона (+5372 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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