Симферополь, , 13:24 — REGNUM Подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ завершили учения в Крыму, а также в Краснодарском крае. Об этогм 26 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что всего в проведении оперативного сбора руководящего состава ВДВ было задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.

Войска отработали ведение огня из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта и подразделений противовоздушной обороны.