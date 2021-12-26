Луганск, , 13:21 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) фиксирует бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе — вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

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«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — отметили в пресс-службе, добавив, что это происходит «в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер».

Отмечается нахождение двух БТР-80 вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение, строго придерживаясь условий действующего перемирия».

Летом 2020 г. в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Кроме того, предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.