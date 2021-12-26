Улан-Удэ, , 13:18 — REGNUM Баунтовский районный суд Бурятии рассмотрел дело в отношении 29-летней жительницы, которая, болея коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. Подробности 26 декабря сообщает телеграм-канал «Ариг Ус».

Магазин Скриншот страницы sunhome.ru

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В суде вину женщина не признала и заявила, что работник скорой взяла у нее анализ ПЦР из-за подозрения на COVID-19, но каких-либо предупреждений о необходимости соблюдать самоизоляцию не делала.

В итоге суд назначил нарушительнице административный штраф в минимальном размере — 15 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Бурятии продолжает оставаться напряженной. Только за 23 декабря вновь подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже более 2379 человек.

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