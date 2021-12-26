Москва, , 13:02 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» вытесняет штамм «Дельта» довольно быстро. Об этом 26 декабря заявил эксперт Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 1».

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«По Дании, Великобритании, Норвегии, США видим, что «Омикрон» очень быстро начинает вытеснять «Дельту», — отметил он.

В оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии ученых РФ и ЮАР заявили, что «Омикрон» быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно — детей.

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медсервиса «Доктор рядом», рассказала о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса. По ее словам, симптомы «Омикрона», как и у др. штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ: слабость, высокая температура, головные боли, снижение аппетита.