Москва, , 12:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассказал об ответных мерах на расширение НАТО на восток в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, меры могут быть самыми разными — зависят от того, какие предложения сделают военные эксперты, и Кремль уже озвучил США и НАТО предложения по гарантиям стратегической безопасности.

Предложения озвучены не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить», добавил глава государства.

Ранее Министерство иностранных дел РФ представило проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. В них отмечается, что альянс не должен создавать военные базы на территориях бывших республик СССР, не входящих в НАТО.