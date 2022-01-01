Чита, , 02:06 — REGNUM Власти Забайкалья обнародовали итоги трехлетней реализации плана центров экономического роста (ЦЭР) на территории региона и задачи на последующий период (до 2024 года). Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

В первую очередь, по мнению губернатора Забайкалья Александра Осипова, в план должны войти мероприятия на территории районов, где реализуются крупные инвестиционные экономические проекты.

Так же районы, где назрела необходимость обновления социальной и инженерной инфраструктуры, где необходимо работать на сохранение численности населения. По словам главы края, главное для получения единой дальневосточной субсидии необходимо обозначить основные принципы, по которым край будет формировать план мероприятий для нее.

«Например, одним из принципов я вижу в определении районов-драйверов на территории края, где нужно максимально выстроить социальную инфраструктуру, и жители получат возможность для работы, образования, получения медицинской помощи, организации культурного досуга. То есть, экономическое и социальное благополучие.

Либо мы можем выбрать в каком-то районе приоритетным направлением физкультуру и спорт, в другом — экономику, в третьем — туризм, а потом, подтянув район, по одному направлению, переключиться на другое — и так, выстроить общую систему. Все это мы с вами должны обсудить и выбрать каким принципом будем руководствоваться в формировании плана», — сказал глава региона.

Резюмируя, Александр Осипов, поручил включить в план районы, где развивается горно-добывающая отрасль, есть сельскохозяйственные земли, лесной фонд и транспортная инфраструктура.

По оценке вице-премьера регионального правительства Александра Бардалеева, курирующего реализацию плана ЦЭР, единая дальневосточная субсидия — это один из ключевых плюсов вступления в Дальневосточный федеральный округ.

«На трехлетний период у нас было выделено порядка 10 миллиардов рублей, которые пошли на строительство инженерной и социальной инфраструктуры. В первую очередь это касалось социальных объектов — детские сады, школы, объекты здравоохранения, приобретения медицинского оборудования и создания инфраструктуры — дорог.

По 2021 году подводим итог — сумма освоенных средств составляет более 3 миллиардов рублей, на которую запланировано к завершению 25 мероприятий. Это самая большая сумма по финансированию среди регионов ДФО», — отметил Александр Бардалеев.

«Единая дальневосточная субсидия позволила запустить социальные объекты, закупить оборудование — для медицинских и образовательных организаций, которые ранее мы не могли осуществить по другим программам, нацпроектам. Именно в рамках единой дальневосточной субсидии нам удалось эти мероприятия реализовать практически во всех районах края», — уточнил вице-премьер.

Также в ходе совещания обсудили подготовку к реализации мероприятий таких проектов, как «1000 дворов», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточный квартал», «Дальневосточный гектар».

Как сообщало ИА REGNUM, планы ЦЭР являются неотъемлемой частью социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке полномочным представителем президента РФ Юрием Трутневым по поручению президента страны Владимира Путина.

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