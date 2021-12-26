Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Оренбургской области движение транспорта закрыто ещё на трёх участках автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Снегопад



Ограничения ввели с 12:30 по местному времени. Причинами стали недостаточная видимость и низовая метель. Для обеспечения безопасности движения задействованы сотрудники ГИБДД и дорожных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе из-за непогоды закрыли участки федеральных трасс, в том числе и М-5 «Урал».

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