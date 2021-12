Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Список лучших видеоигр для приставок Sony PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch OLED, доступных в конце 2021 года, составили авторы американского портала о компьютерной технике The Verge.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Среди видеоигр для выпущенной в ноябре 2020 года приставки Sony PlayStation 5 авторы смогли выделить восемь проектов. Лучшими видеоиграми, доступными на PS5, по версии The Verge стали Deathloop, Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Astro’s Playroom и Demon’s Souls.

Такое же количество видеоигр авторы отметили среди самых удачных проектов для консолей последнего поколения Xbox. Лучшими играми для Xbos Series X/S признаны Halo Infinite, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, The Ascent, Psychonauts 2, Sable, Exo One и MLB The Show 21.

Также авторы выделили лучшие игры для представленной недавно мобильной игровой консоли Nintendo Switch OLED. Таковыми стали Hades, Wargroove, Subnautica, Cuphead, Celeste, Diablo 3: Eternal Collection, Void Bastards, Griftlands, Rebel Galaxy Outlaw b Spiritfarer.

