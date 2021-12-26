Улан-Удэ, , 12:46 — REGNUM Энергетики ввели в строй котлы №1, №2, №5, №8 и №9 и турбогенераторы №1, №3 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где 23 декабря произошла серьёзная авария. Как сообщает сегодня, 26 декабря, оперативный штаб региона, нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков. Дополнительного включения котлов не требуется. Производятся работы по восстановлению котла № 6 и вспомогательного оборудования и выводу в нормальный резерв.

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Подключение жилых домов по зоне ТЭЦ-1 (Железнодорожный и Советский районы) к горячему водоснабжению начато в 13:00 по местному времени. Подключение будет осуществляться по графику. Продолжается подключение к горячему водоснабжению по зоне ТЭЦ-2 (Октябрьский район), завершить подключение всех домов Октябрьского района планируется в течение суток, 26 декабря. Температурные параметры на вводе в жилые объекты стабилизировались, приближены к нормативным.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до минус 30 °C. Сегодня, 25 декабря, на месте ЧП продолжают работу 73 аварийные бригады. Размороженных объектов нет.

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