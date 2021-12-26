Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб готовы к разгулу стихии в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Спасатель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На усиленный вариант несения службы переведены все сотрудники служб экстренного реагирования. В оперативном режиме работают диспетчерские службы и «горячие линии» в муниципальных образованиях Ростовской области.

Оказать помощь при снежных заторах готовы 94 тягача, более ста единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования. При необходимости на трассах будут развернуты пункты обогрева.

ИА REGNUM напоминает, что дорожная обстановка на Дону остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

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