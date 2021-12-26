Сальский район, Ростовская область, , 12:31 — REGNUM В Сальском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры убрали свалку у реки Сладкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки был выявлен свалочный очаг у реки Сладкой в Юловском сельском поселении. Неизвестные выбрасывали твердые коммунальные, строительные и другие отходы. При этом власти не предпринимали мер по ликвидации стихийной свалки.

Главе администрации сельского поселения внесено представление. После вмешательства прокуратуры свалка ликвидирована, территория приведена в порядок.