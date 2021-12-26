26 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин якобы стремится уничтожить Украину, но украинские граждане встанут на защиту страны.

Мирослава Романенко, , 14:54 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин якобы стремится уничтожить Украину, но украинские граждане встанут на защиту страны. Об этом он рассказал в интервью AFR.

Флаг Украины Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

«Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится… Наши граждане будут защищать нашу страну», — сказал он.

Чиновник также добавил, что в случае нападения России украинские граждане вместе с военными сформируют национальное движение сопротивления.

«Мы будем защищать нашу страну. И точка», — подчеркнул Данилов.

Заявление главы СНБО Украины обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие отметили, что российскому лидеру не нужно уничтожать Украину, украинские власти прекрасно с этим сами справляются.

Алексей Данилов President.gov.ua

«Данилов громко и утвердительно заявил, что Путин хочет уничтожить Украину. Не знаю, чего там хочет Путин, но вот такие, как Данилов, Украину уничтожали в 90-х и продолжают сегодня. И без какого-то там Путина. Всё сама», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Я тоже говорю, что не Путин мне тариф повысил, не Путин дебильные, антиконституционные, дискриминационные законы принимает… Мне лично Путин ничего плохого не сделал, а вот наши… сделали», — отреагировал Дмитрий.

«Да, эти и сами отлично справляются», — пишет Svetlana R.

«Это точно. 100% сами уничтожают. Благодаря такой власти и Путина не надо», — добавил Гари.

«Хорошо, что есть Путин, есть на кого спихнуть все проблемы», — с сарказмом отметил один из комментирующих.

«Украина — слабое государство, находится в осаде. Скоро сама всё отдаст. Никто нападать не будет», — отреагировала Iryna P.

«Если бы все уничтожали Украину так, как Путин, то мы бы жили как люди, а не как рабы…» — добавил один из комментирующих.

«Когда сами ничего не умеют и не делают, а надо оправдаться, то хорошая отмазка», — пишет Марина С.

«Ну дайте Данилову автомат и гранаты. Пусть проявит свой патриотизм на границе и остановит Путина!!! Пусть выпустит свой пар страха о войне! Да сколько же можно страшить нас: «Хочет Путин войны, Путин нападёт, Путин хочет уничтожить Украину! Путин наращивает войска на границе!» — возмутилась Татьяна С.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По факту от Украины 1991 года осталось воровать землю и лес. То, что было построено в СССР, уже почти разворовали. Ну еще квартиры скоро начнут забирать», — подытожил Alекс A.

Читайте также: В Киеве предостерегли Запад от одностороннего определения судьбы Украины