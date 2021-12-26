Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую прививку от коронавируса получили лишь около двух тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 944,02 тыс. человек (+ 2284 за сутки). Завершили вакцинацию, получив оба компонента антиковидной вакцины, 1 млн 901,05 тыс. человек (+ 2008 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в России прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок. В приказе Минздрава РФ говорится, что для обязательной вакцинации против COVID-19 к приоритету первого уровня относятся люди в возрасте от 60 лет, а также работающие в медицинской сфере, соцработники, сотрудники системы образования, люди с хроническими заболеваниями, люди, проживающие в городах с численностью от миллиона человек.

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