Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки жертвами коронавируса стали 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 62 до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области с начала эпидемии от COVID-19 скончались 9 488 пациентов.

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