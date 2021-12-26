Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM Ещё 518 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря. Это на 12 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (143), Таганроге (30), Шахтах (24), Волгодонске (21), Аксайском районе (18), Новочеркасске (16), Азовском районе (15), Батайске и Сальском районе (по 13), Зерноградском и Неклиновском районах (по 12). Около 20% заразившихся — люди пожилого возраста, 7,7% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 191 662 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 170 361пациент.

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