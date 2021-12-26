Краснотурьинск, Свердловская область, , 12:12 — REGNUM В городе Краснотурьинске Свердловской области проводится проверка по факту возможных противоправных действий 33-летнего гражданина в отношении своей дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Поводом стали публикации в интернете, из которых следует, что этот гражданин в прямом эфире унижал свою дочь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Действиям гражданина дадут соответствующую правовую оценку.