Краснотурьинск, Свердловская область, 26 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В городе Краснотурьинске Свердловской области проводится проверка по факту возможных противоправных действий 33-летнего гражданина в отношении своей дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Поводом стали публикации в интернете, из которых следует, что этот гражданин в прямом эфире унижал свою дочь. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Действиям гражданина дадут соответствующую правовую оценку.