Чита, , 01:22 — REGNUM Министерство культуры Забайкальского края обнародовало итоги краевого конкурса «22 творческие идеи»: авторы трех лучших идей по реализации проектов в сфере культуры и искусства награждены денежными сертификатами на путевку в ленд-арт парк «Тужи» в новогодние праздники. Проекты победителей будут реализованы в 2022 году.

Народное творчество Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы должны поддерживать и реализовывать проекты, инициированные жителями региона. Эти якорные точки могут претендовать на то, чтобы стать главными событиями Забайкальского края. Из 30 заявок на участие в конкурсе мы выбрали три наиболее яркие идеи. Они будут реализованы в 2022 году», — пояснила министр культуры региона Ирина Левкович.

По итогам конкурса третье место заняла Дарья Бальнижимаева из Могойтуйского района с фестивалем «ВКУСовыхпредпоЧТЕНИЙ «BOOKFOOD». Мероприятие направлено на популяризацию книг и чтения, правильного питания, здорового образа жизни.

Второе место заняла жительница села Улёты Наталья Смирнова. Она предложила провести межрайонный фестиваль этнических культур Забайкалья «По следам Чингисхана» на озере Арей. Его цель — возрождение и пропаганда духовных ценностей в области традиционной культуры Улетовского района и Забайкальского края через обычаи и традиции национальной культуры.

По словам автора, идея проекта возникла еще три года назад, благодаря поддержке Минкультуры края его наконец удастся реализовать. Автором лучшей идеи и победителем конкурса признана руководитель регионального Союза театральных деятелей Елена Сафронова, которая выступила с инициативой проведения театрального проекта «Квинтэссенция».

"Эмоции зашкаливают. Радостно, что у нас появилась возможность этот фестиваль реализовать. «Квинтэссенция» — почему именно такое название? Театр — это душа мира, тот пятый элемент, о котором говорил Аристотель, что-то материальное, несущее радость, праздник, поднимающее над землей.

В этом фестивале мы хотим задействовать все профессиональные театры, народные, любительские коллективы, театры-студии, косплейщиков, неравнодушных граждан. Мы планируем сделать то, чего никогда не было в Чите — карнавал, проведем презентацию забайкальских театров», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, «Культурная среда» нацпроекта «Культура» предусматривает модернизацию 1810 детских школ искусств, 787 модельных библиотек и 46 детских театров к 2024 году.

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