Москва, , 12:08 — REGNUM В российских медицинских учреждениях за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 968 человек. 26 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве (скончался 71 пациент), Санкт-Петербурге (64) и Московской области (52). Суточная смертность от COVID-19 в России держалась выше отметки в тысячу случаев с 19 октября 2021 года по 23 декабря.

Общее число смертей в России он новой коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 304 218. К 26 декабря российские медики подтвердили более 10 млн 392 тыс. случаев COVID-19.

С начала пандемии в России выписано по выздоровлении 9 млн 259 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 411 тыс. пациентов.

Коллективный иммунитет в России достиг 60,4%. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 73 млн жителей.

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