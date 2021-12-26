Москва, 26 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В российских медицинских учреждениях за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 968 человек. 26 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве (скончался 71 пациент), Санкт-Петербурге (64) и Московской области (52). Суточная смертность от COVID-19 в России держалась выше отметки в тысячу случаев с 19 октября 2021 года по 23 декабря.

Общее число смертей в России от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 304 218. К 26 декабря российские медики подтвердили более 10 млн 392 тыс. случаев COVID-19.

С начала пандемии в России выписано по выздоровлении 9 млн 259 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 411 тыс. пациентов.

Коллективный иммунитет в России достиг 60,4%. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 73 млн жителей.