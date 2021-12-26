Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону в нежилом доме на улице Московской загорелось нежилое здание — непризнанный памятник архитектуры ХIХ века. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О пожаре стало известно в 20:20 мск 25 декабря. Спустя около 20 минут возгорание было ликвидировано. На месте работали две единицы техники и восемь человек. По неофициальным данным, площадь пожара составила 60 кв. метров.

ИА REGNUM сообщало, что непризнанный памятник гражданской архитектуры середины ХIХ века на улице Московской может быть снесён по решению городских властей. При этом инвестор намерен спасти одно из старейших зданий в Ростове-на-Дону.

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