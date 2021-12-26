Москва, , 12:02 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 721 новый случай заражения коронавирусом — это минимальный суточный прирост числа заболевших с конца сентября этого года. Об этом 26 декабря передает оперативный штаб. Кроме того, за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. Таким образом, число смертей от COVID-19 в сутки третий день подряд ниже 1 тыс.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинацию от коронавируса в РФ прошли почти 10 млн человек.

«Прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн граждан, и я хотел бы поблагодарить их … и медицинских работников», — сказал он, подчеркнув, что повторная вакцинация помогает поднять уровень антител.