Агинское, Забайкальский край, , 01:07 — REGNUM Благодарю нацпроекту «Культура» библиотека села Кункур Агинского района Забайкалья стала модельной. Как сообщает пресс-служба краевого управления по культуре, на днях обновленное учреждение распахнуло двери для первых гостей.

Модельная библиотека открылась для жителей села Кункур Правительство Забайкальского края

Помещение библиотеки дизайнерски спроектировано с рациональным использованием небольших площадей под специализированные читательские зоны с новыми книгами и информационными базами данных, с доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки и портала PRO.Культура.РФ, с местным музейным комплексом, который посвящен истории и природе Кункура.

Библиотека оснащена новым оборудованием и мебелью, поделена на зону обслуживания посетителей, компьютерную, детскую, пространство для общения и досуга.

«Теперь в степном селе с уникальными природными памятниками есть место для интересного и комфортного времяпровождения. Уверены, что библиотека будет притягательным местом для досуга людей всех возрастов. Она станет пространством для семейного чтения, интеллектуального и культурного отдыха», — отметили в учреждении.

Напомним, в Забайкальском крае в рамках национального проекта «Культура» с 2020 года создаются библиотеки нового типа. На сегодняшний день в крае приведено к модельному стандарту семь учреждений в селах Малета Петровск-Забайкальского, Узон Дульдургинского, Хада-Булак Борзинского районов, а также в Чите (библиотека № 3, центральная городская библиотека имени А.П.Чехова), Агинском и селе Кункур Агинского района. В 2022 году в крае будут созданы еще две модельные библиотеки.

На модернизацию Центральной районной детской библиотеки в селе Улеты будет выделено 5 миллионов рублей, на обновление центральной районной библиотеки Могойтуйского района — 10 миллионов рублей.

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