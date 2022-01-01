Агинское, Забайкальский край, 1 января 2022, 01:07 — REGNUM Благодарю нацпроекту «Культура» библиотека села Кункур Агинского района Забайкалья стала модельной. Как сообщает пресс-служба краевого управления по культуре, на днях обновленное учреждение распахнуло двери для первых гостей.

Модельная библиотека открылась для жителей села Кункур
Модельная библиотека открылась для жителей села Кункур
Правительство Забайкальского края

Помещение библиотеки дизайнерски спроектировано с рациональным использованием небольших площадей под специализированные читательские зоны с новыми книгами и информационными базами данных, с доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки и портала PRO.Культура.РФ, с местным музейным комплексом, который посвящен истории и природе Кункура.

Библиотека оснащена новым оборудованием и мебелью, поделена на зону обслуживания посетителей, компьютерную, детскую, пространство для общения и досуга.

«Теперь в степном селе с уникальными природными памятниками есть место для интересного и комфортного времяпровождения. Уверены, что библиотека будет притягательным местом для досуга людей всех возрастов. Она станет пространством для семейного чтения, интеллектуального и культурного отдыха», — отметили в учреждении.

Напомним, в Забайкальском крае в рамках национального проекта «Культура» с 2020 года создаются библиотеки нового типа. На сегодняшний день в крае приведено к модельному стандарту семь учреждений в селах Малета Петровск-Забайкальского, Узон Дульдургинского, Хада-Булак Борзинского районов, а также в Чите (библиотека № 3, центральная городская библиотека имени А.П.Чехова), Агинском и селе Кункур Агинского района. В 2022 году в крае будут созданы еще две модельные библиотеки.

На модернизацию Центральной районной детской библиотеки в селе Улеты будет выделено 5 миллионов рублей, на обновление центральной районной библиотеки Могойтуйского района — 10 миллионов рублей.

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