Лион, Франция, 26 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» пока не может договориться с санкт-петербургской командой «Зенит» о переходе ее иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом 26 декабря сообщает журналист Себастьен Денис на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

По данным источника, руководство «Лиона» готово отдать за переход 26-летнего футболиста €3 млн, однако в «Зените» хотя получить большую сумму за эту сделку.

При этом отмечается, что такой рост запросов санкт-петербургского клуба связан с интересом к игроку со стороны команды «Ньюкасл».

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл в составе «Зенита» в 21 матче и отметился в них 10 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее стало известно, что нападающий не хочет продлевать свое соглашение с санкт-петербургской командой