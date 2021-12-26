Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 26 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ростовской области от истощения умер шестимесячный мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Трагедия случилась в многодетной семье, проживающей в селе Латоново Матвеево-Курганского района. Портал 1rnd.ru со ссылкой на источник сообщает, что младенец был самым младшим из троих детей. Семья вела асоциальный образ жизни. Ребёнок умер, когда мать уехала из дома на две недели, оставив малыша на попечение сожителя-алкоголика.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному факту.