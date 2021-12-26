Москва, 26 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 23 721 новый случай заражения COVID-19 за истекшие сутки. 26 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

Сутками ранее сообщалось о 24 946 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией. Заражаемость COVID-19 в России держалась выше отметки в 24 тыс. новых случаев за сутки с 30 сентября 2021 года.

Пик распространения COVID-19 в России пришёлся на начало ноября. Максимальный суточный прирост новых случаев составил 41 335 — такие данные были зафиксированы 6 ноября.

Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии превысило 10 млн 392 тыс. За весь период выписано по выздоровлении 9 млн 259 тыс. человек.

В ряде стран Европейского Союза к концу декабря 2021 года суточная заражаемость COVID-19 вышла на максимальный уровень с начала пандемии. Взрывной рост заражаемости объяснятся распространением нового варианта вируса «Омикрон».

25 декабря в Минздраве РФ сообщили, что все зарегистрированные в России случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон», являются завозными.