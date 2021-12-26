Барселона, Испания, , 11:52 — REGNUM Американский защитник футбольного клуба «Барселона» Серджино Дест может сменить испанский чемпионат на английский. Об этом 26 декабря сообщает Marca.

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По информации источника, 21-летним футболистом интересуется лондонская команда «Арсенал».

Кроме того, указывается, что в каталонской команде хотят выручить за игрока не менее €45 млн, однако у «Арсенала» из-за срочности сделки появится возможность ее снижения. Также защитником интересуются амстердамский «Аякс», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

Отметим, Серджино Дест перешел в «Барселону» из «Аякса» в прошлом году и в нынешнем сезоне сыграл за каталонский клуб в 19 матчах, отличившись в них тремя результативными передачами.