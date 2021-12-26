Кейптаун, , 11:51 — REGNUM Десмонд Туту — англиканский архиепископ из ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира 1984 г. — скончался в возрасте 90 лет. Об этом 26 декабря передает Sky News.

«Президент Сирил Рамафоса от имени всех южноафриканцев выразил глубокую скорбь в связи с кончиной почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту», — отмечается на сайте президента ЮАР.

Лидер ЮАР назвал Туту патриотом, который придал смысл библейскому пониманию того, что «вера без дел мертва». Он добавил, что Туту был очень отзывчив по отношению к тем, кто пострадал от насилия и несправедливости при апартеиде.

Нобелевская премия присуждена Туту в 1984 г. за лидирующую роль в кампании по борьбе с апартеидом.