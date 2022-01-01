Чита, , 00:40 — REGNUM В Забайкальском крае особое внимание в ближайшие годы будет направлено на развитие социальной сферы. Об этом сообщила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Дорогами Забайкалья Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Несмотря на все эти злоключения, которые произошли в 2021 году (наводнения, пандемия, ураган и так далее), нам удалось организовать ровно всё то, что перед нами стояло в задачах. А самое главное, мы наметили для себя определённые планы, которые помогут сделать человека центром, вокруг которого должны быть реализованы все мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края.

Нас ждут большие перемены, потому что сейчас мы только восстанавливали социальную сферу, которая, к сожалению, была обделена вниманием, а сейчас мы должны посвятить свое время именно её развитию», — сказала Инна Щеглова.

Вице-премьер напомнила, что в послании Законодательному собранию края губернатор Александр Осипов предложил расширить возможности движения «Забайкалье — наш дом», чтобы поддерживать как можно больше инициатив населения по улучшению жизни в регионе.

«Очень важно не пропустить и не упустить все самое ценное, что дает нам и предлагает непосредственно житель Забайкальского края, чтобы сделать регион лучше», — подчеркнула Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно инвестиционной стратегии Забайкалья, приоритетами на ближайшие годы станут: формирование благоприятного инвестиционного климата, совершенствование нормативно-правовой базы, снижение административных барьеров, интенсификация, использование природного потенциала и углубленной переработки ресурсов, увеличение доли отраслей обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта Забайкальского края до 10%, в том числе, вследствие формирования краевой сети индустриальных парков.

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