Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM На севере и северо-востоке Ростовской области дорожная обстановка остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.

Трасса «Скандинавия» Lenobl.ru

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В ведомстве уточнили, что влияние на дорожную ситуацию оказывают осадки и колебание температур. На проблемных участках в районе Пролетарской и Калиновой балок, а также в районе Каменск-Шахтинского дежурит спецтехника — комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тягачи.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.