Анадырь, , 11:37 — REGNUM VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» в 2022 году пройдёт с 11 по 24 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Чукотского автономного округа.

Чукотка. Езда на собаках Александр Куцкий

Вместе с объявлением даты фестиваля организаторы открыли приём заявок. Крупнейшее культурное мероприятие на территории Крайнего Севера пройдёт в городе Анадырь.

Принять участие в конкурсной программе фестиваля смогут полнометражные фильмы, созданные не ранее 1 января 2020 года. Конкурсные работы должны быть посвящены арктической или северной тематике.

Кинофестиваль «Золотой ворон» проводится при поддержке правительства Минкультуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив, правительства Чукотского автономного округа и Союза кинематографистов России.

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