Омск, , 11:36 — REGNUM В воскресенье, 26 декабря, часы обратного отсчета до старта молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2023 года в России запустили в Новосибирске и Омске, в которых будут принимать этот турнир.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

«Остался год до начала молодежного чемпионата мира по хоккею. Для нас этот год будет очень волнительным и напряженным», — заявил в ходе церемонии открытия губернатор Омской области Александр Бурков, слова которого приводит ТАСС.

Также он добавил, что многие болельщики планеты, включая канадских, считают молодежный чемпионат мира лучшим из спортивных шоу.

В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что он уверен в том, что Новосибирск и Омск смогут подготовиться к молодежному чемпионату мира на самом высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря на официальном сайте молодежного чемпионата мира 2022 по хоккею опубликовали расписание первых матчей. Молодежная сборная России по хоккею в первом туре сыграет со сборной Швеции.