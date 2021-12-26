Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения бывшему директору водоканала. В течение двух месяцев экс-управленец пробудет под домашним арестом.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что утром 24 декабря в Ростове-на-Дону был задержан бывший директор водоканала, который больше месяца не покидал кабинет в здании на улице Максима Горького. Управленец заявлял о незаконности своего увольнения.

По предварительной информации, коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве.

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