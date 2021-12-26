Москва, , 11:25 — REGNUM Усиление ветра до 16 м/с и метель ожидаются в Москве 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Ветер юго-западный, западный от 5 м/м до 16 м/с (штормовые показатели для Москвы). Также ожидается метель с ухудшением видимости.

По данным Гидрометцентра, в столице объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.