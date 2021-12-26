Миллеровский район, Ростовская область, , 11:23 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом, которое случилось на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 26 декабря.

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«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о смертельной аварии поступило в 4:00 мск 26 декабря. На 838-м километре автодороги водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, предположительно, столкнулся с попутным грузовиком «КамАЗ». В момент столкновения в микроавтобусе находились девять человек. Водитель и двое пассажиров иномарки погибли на месте, шесть человек доставлены в больницу на обследование.

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