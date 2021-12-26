Санкт-Петербург, 26 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не хочет, чтобы руководство команды продлевало соглашение с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Стоп-кадр трансляции Дзюба

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — заявил один их них.

Также указывается, что второй источник подтвердил это, указав, что в нынешнем контракте 33-летнего футболиста есть пункт о его автоматическом продлении в случае, если игрок проведет на игровом более 70% времени, что в настоящее время еще не выполнено.

Отметим, в нынешнем сезоне Артем Дзюба сыграл в составе «Зенита» в 24 матчах и отметился в них 10 забитыми голами.