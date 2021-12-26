Москва, 26 декабря 2021, 11:17 — REGNUM 26 декабря в аэропортах столицы России, Москвы, отменили и задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
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Во Внуково задерживаются 12 рейсов, отменены — 4. В Домодедово задержали — 23 рейса, один — отменили. В Шереметьево задержано — 20, отменено — 11.
25 декабря более 50 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах столицы из-за метели.