Москва, , 11:12 — REGNUM В России электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 г. Такой срок назвала начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает 26 декабря ТАСС.

Сейчас МВД РФ, Минцифры и др. органы прорабатывают требования к порядку выдачи электронных паспортов. Количество документов нового образца будет зависеть от желания граждан РФ их получить. По прогнозам, на I этапе их количество составит не менее 100 тыс.

Ранее Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах.