Новосибирск, 26 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В новосибирском метрополитене на станции «Речной вокзал» заработали новые современные турникеты. Их установили на входе первого вестибюля.

Nsk-metro.ru Новые турникеты в новосибирском метро

«Это очень эстетично, красиво, удобно. И намного безопаснее, чем те турникеты с выдвижными створками», — прокомментировал начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Он уточнил, что в новых турникетах створки безударные. Такие же установят и на новой станции «Спортивная».