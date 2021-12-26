Ижевск, 26 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Биатлонистка Виктория Сливко стала первой в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км среди женщин на соревнованиях «Ижевская винтовка». Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победное время Сливко составило 26 минут 29,8 секунды при одном промахе по ходу дистанции.

Второй к финишу пришла Тамара Дербушева, отставшая от победительницы на +6,9 секунды и ни разу не промахнувшаяся. Третье место у Полины Плюсниной, которая отстала от лидера на +7,4 секунды и также ни разу не промахнулась.

Отметим, это вторая победа Виктории Сливко на «Ижевской винтовке», 24 декабря она выиграла в женской индивидуальной гонке. Позднее на соревнованиях пройдет спринт среди мужчин.